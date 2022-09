Les renouvelables ont le vent en poupe, les big bags se recyclent, l’industrie nautique cartonne… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Aux Etats-Unis, le plan qui fait décoller les investissements dans les renouvelables

Direction les Etats-Unis pour une première bonne nouvelle. Dans le pays, l'Inflation Reduction Act (IRA), un ensemble de mesures fiscales stabilisées pour dix ans voté mi-août par le Congrès américain, montre ses premiers effets positifs sur les investissements dans les énergies renouvelables. Ce, contre des concessions faites aux pétroliers.

La Commission de régulation de l’énergie sauve 6 GW de projets renouvelables

En matière de renouvelables toujours, mais en France cette fois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié des versions adaptées des cahiers des charges des appels d’offres dits CRE 4 et PPE 2. De quoi permettre de sauver 6,1 gigawatts (GW) de projets photovoltaïques, éoliens, hydroélectriques et d'autoconsommation, en métropole et dans les zones non interconnectées.

L’export fait rebondir l’industrie nautique française

Voiliers et bateaux à moteurs ont le vent en poupe. L’industrie nautique française a presque retrouvé son activité d’avant Covid-19 dès 2021 et ce, grâce à une forte hausse des ventes à l’export. Sur l’année, les exportations n’ont jamais été aussi importantes. Elles sont un débouché pour 79% de la production française, contre 76% au cours des trois derniers exercices.

Le recyclage des big bags agricoles relocalisé dans l’Eure

Pour l’heure, ils sont recyclés hors de France : en Pologne, en Espagne ou encore en Italie... Mais 10 millions d’euros vont être investis près de Gisors (Eure) dans une usine de recyclage de big bags agricoles, des grands sacs plastique en polypropylène et polyéthylène utilisés pour stocker les produits agricoles en vrac. Une quinzaine d’emplois devrait être créés progressivement pour faire fonctionner cette installation.

Zalkin augmente sa capacité de production de machines à capsuler

L’Eure cumule décidément les bonnes nouvelles. A Montreuil-l’Argillé, Zalkin a décidé d’investir 15 millions d’euros dans une extension de ses capacités de production de son usine de machines à capsuler. La société prévoit 50 recrutements d’ici à 2024.

Des toilettes écologiques et mobiles, le pari de WeCo

Elles sont autonomes, mobiles et très économes en eau. Avec sa technologie de traitement et de recyclage des eaux noires en circuit fermé, la société francilienne WeCo rend les toilettes autonomes et permet d’économiser 97% d’eau. L’entreprise cherche à industrialiser sa solution. Elle va lancer une levée de fonds pour y parvenir.

Un parc logistique à 60 millions d’euros en Vendée

A Chavagnes-en-Paillers, Virtuo Industrial Property investit 60 millions d’euros dans un ensemble de 60 000 m² de surfaces logistiques. De quoi répondre aux besoins des entreprises implantées localement.