Les rendements obligataires continuent de peser en Europe avant l'inflation

À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 7.182,17 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,33% et à Francfort, le Dax abandonne 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,06%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,12%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un léger rebond pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq après une séance dans le rouge vendredi marquée par de tensions sur les rendements obligataires américains longs, actuellement proches d'un sommet de 16 ans, et de raffermissement du dollar, à un pic de six mois.

Le taux du 10 ans américain prend lundi 2,5 points de base, à 4,4662, et son équivalent allemand deux points, à 2,756%.

Les tensions sur le marché obligataire s'expliquent par les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière qui ont souligné que les taux d'intérêt resteraient élevés pendant une longue durée. D'autres grandes banques centrales ont emboîté le pas à la Fed, insistant à leur tour sur le fait que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée.

Les nouvelles données sur les prix à la consommation en zone euro et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed, seront publiées vendredi alors que le reste de la semaine sera marquée par une myriade d'autres statistiques macroéconomiques susceptibles de fournir des indications sur l'évolution de la conjoncture et des taux.

Avant cela, plusieurs banquiers centraux doivent s'exprimer ce lundi, dont Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), et Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis.

En Bourse, le compartiment du pétrole et du gaz(-0,13%), ainsi que celui des ressources de base (-1,66%) sont dans le rouge alors que S&P a abaissé lundi sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année, à 4,8% contre 5,2% précédemment.

Les nouveaux déboires du promoteur immobilier Evergrande, qui se dit incapable d'émettre de nouvelles obligations, pèsent également.

Tous les grands secteurs du Stoxx 600 reculent, à l'exception du compartiment défensif de la santé qui grappille 0,15%.

Aux valeurs, des titres comme Ubisoft (+5,33%) offrent un peu de soutien à Paris, Exane BNP Paribas étant à "surperformance" sur l'éditeur de jeux vidéo.

Valneva prend 3,93% à la faveur d'un contrat avec l'administration américaine pour son vaccin Ixiaro contre l'encéphalite japonaise.

Telecom Italia (TIM) recule de 0,2%, le fonds américain KKR ayant demandé à l'opérateur télécoms italien de repousser au 15 octobre la date limite pour soumettre une offre ferme sur son réseau fixe.

