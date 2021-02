Les recherches de l'université d'Oxford pas affectées par une cyberattaque

Selon The Telegraph, citant des sources sécuritaires, la cyberattaque s'est produite mi-février et visait la division de biologie structurelle, dite Strubi, qui a mené des recherches sur le COVID-19.

Cette unité est cependant distincte de l'institut qui a collaboré avec AstraZeneca au développement d'un vaccin contre le coronavirus.

Dans un courriel transmis à Reuters, l'université d'Oxford a confirmé avoir été la cible d'une attaque informatique et a déclaré avoir ouvert une enquête.

"Nous avons identifié et contenu le problème, et nous menons désormais une enquête plus vaste. Il n'y a eu aucun impact sur une quelconque recherche clinique", a déclaré un porte-parole, sans préciser l'entité visée.

