Les raisons qui poussent Orano à réinvestir dans l’uranium nigérien

Orano a annoncé début mai la signature d’un accord de partenariat avec l’Etat du Niger. En jeu : l’exploitation du gigantesque gisement d’uranium Imouraren, mis sous cocon depuis près de dix ans. Pour être rentable, le groupe français mise sur une technologie de récupération in situ par pompage (ISR) et se donne quatre ans et 85 millions pour en tester la pertinence.