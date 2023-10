Les quatre travaux d’EDF pour rétablir sa production

C'est le revers de la médaille d’une prouesse industrielle. En misant tout sur le nucléaire après la crise du pétrole de 1973, la France a certes gagné en souveraineté énergétique en s’assurant un bilan carbone exceptionnel, mais elle a rendu son système électrique dépendant de l’atome. En seulement vingt ans, le pays est devenu le deuxième parc nucléaire au monde, derrière les États-Unis, avec 56 réacteurs en opération. Il est constitué de 32 tranches de 900 MW selon un design de l’américain Westinghouse, de 20 tranches de 1300 MW et des quatre dernières tranches de 1500 MW d’après un design dérivé de celui de Westinghouse. De moyennes et grandes séries qui devaient faciliter leur maintenance. Mais, comme on l’a vu avec les malfaçons sur les pièces de rechange forgées par Framatome en 2016 et les corrosions sous contrainte (CSC) en 2022, cela les rend très sensibles aux aléas techniques. De plus, le parc français vieillit, avec des arrêts pour maintenance et réparation qui se multiplient et s’allongent. Et même si les réacteurs sont prolongés jusqu’à... quatre-vingts ans, la question de leur remplacement se pose.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]