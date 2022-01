Les quatre règles fondamentales pour réussir sa collaboration avec Amazon

Début octobre 2021, Amazon lançait une boutique Fabriqué en France sur son site internet français. Une bannière bleu, blanc, rouge affichée sur la page d’accueil, derrière laquelle les consommateurs peuvent retrouver les produits des entreprises nationales. Le géant américain se targue d’avoir réuni plus de 13 000 PME hexagonales et 2 500 marques fabriquées en France, parmi lesquelles le fabricant d’électroménager Seb, le groupe textile Armor-Lux ou encore le spécialiste des purées et des compotes bio pour bébés et enfants Good Goût. « Mais attention, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à aller sur Amazon », avertit Guillaume Rigallaud, le fondateur de l’agence Bizon, qui accompagne les marques dans leur stratégie d’e-commerce.