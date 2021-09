Les quatre armes de Huawei pour résister à l’embargo américain

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Huawei Huawei lutte pour sa survie. Son plan de résistance se décline en quatre point principaux.

Tout faire pour survivre. C’est le mot d’ordre de Huawei. Eric Xu, qui occupe la fonction tournante de directeur général, l’a martelé lors de Huawei Connect, l’évènement annuel de l’entreprise qui s’est déroulé cette année à 100 % en ligne du 23 au 25 septembre 2021. «Depuis le 16 mai 2019, nous avons appris à vivre sous les restrictions américaines, a-t-il confié lors de sa conférence de presse le 24 septembre. Nous y sommes habitués, que des restrictions soient ajoutées ou supprimées. Je crois que c'est une expérience unique pour chaque employé de Huawei de vivre et de travailler sous l’Entity List.» L’Entity List est la liste noire du ministère américain du commerce sur laquelle Huawei a été inscrit en mai 2019. Depuis, l’embargo américain a été durci à deux reprises, fermant à la mi-septembre 2020 l’accès du groupe chinois aux puces électroniques partout dans le monde. La dégringolade devient inévitable.

Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires de Huawei a chuté de 20 % en variation annuelle à l’équivalent de 42 milliards de dollars. L’activité grand public, dominée par les smartphones, a fondu de 38 % à 18,2 milliards de dollars, tandis que l’activité historique d’équipements de réseaux dédiés aux opérateurs télécoms a limité la casse avec une baisse de 7 % à 18 milliards de dollars.

A l’instar d’Apple, Huawei dispose en interne d’une capacité de conception de circuits intégrés clés via HiSilicon Technologies, son bras armé dans les semi-conducteurs. Mais à cause des sanctions américaines, cette filiale ne peut plus faire fabriquer ses composants chez des fondeurs de puces comme le taiwanais TSMC, tous tributaires des technologies Made in USA dans leurs process de production.

Pour assurer sa pérennité, Huawei développe de nouvelles activités ne nécessitant pas de puces. L’objectif est de tenir jusqu’à ce que Chine réussisse à développer des alternatives locales aux technologies étrangères, ce qui constitue la priorité des priorités de Pékin depuis que les Etats-Unis lui ont déclaré la guerre commerciale en 2018. Son plan de survie repose principalement sur quatre leviers d’action.

1 - Stocker des puces

