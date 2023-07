Les puces mémoires plongent Samsung dans le marasme

Samsung Electronics, le vaisseau-amiral du conglomérat sud-coréen Samsung, publie ses résultats du deuxième trimestre 2023 le 27 juillet prochain. Mais le groupe, numéro un mondial des smartphones, des téléviseurs, des puces mémoires et des écrans Oled, a averti les investisseurs, ce vendredi 7 juillet, qu’il s’attendait à une dégradation avec un recul du chiffre d’affaires de 22% en variation annuelle aux alentours de 46 milliards de dollars et un effondrement du bénéfice d’exploitation de 96% à environ 460 millions de dollars, le plus bas depuis le premier trimestre 2009 selon le Nikkei Asia.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]