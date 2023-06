Les propulseurs du français Exotrail équiperont un satellite utilisé lors d’une mission scientifique de la Nasa

Cocorico ! La start-up française Exotrail va fournir des systèmes de propulsion pour un microsatellite utilisé lors de la mission d’exploration Incus du Jet propulsion laboratory de la Nasa qui doit débuter en 2026. Cette dernière étudiera la formation des tempêtes convectives et leurs effets sur la météo et le réchauffement climatique. Dans un communiqué publié jeudi 22 juin, la jeune pousse du New Space basée à Toulouse (Haute-Garonne) et Massy (Essonne) indique avoir signé un contrat avec la filiale de Raytheon qui fabrique de petits satellites Blue Canyon Technologies pour lui livrer trois «spaceware», sa solution de propulsion qui se décline en plusieurs configurations : nano, micro, mini, small et qui s’adapte aux besoins de satellites pesant de 5 à 1 000 kilos.

