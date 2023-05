Les propositions des deux candidats à la présidence du Medef sur la transition écologique

Les 591 membres de l’Assemblée générale du Medef ont auditionné mardi 30 mai, à tour de rôle, les deux candidats à la présidence de l’organisation patronale. Une rencontre au timing millimétré, dans un lieu neutre, la Cinémathèque française, à Paris, et retransmise en visioconférence. S'il est élu le 6 juillet, la première action de Patrick Martin consistera à mobiliser les organisations syndicales pour dresser avec elles un « diagnostic partagé » des liens entre changements climatiques et croissance. Pour l'actuel président délégué du Medef, « il faut se fixer un cap sur la décarbonation de notre économie, en anticipant les conséquences sur l’emploi et les compétences ». Il imagine que les syndicats souhaiteront participer à ce diagnostic, mais envisage volontiers des désaccords sur les solutions à apporter...

