Les promesses de l’ARN messager pour combattre le cancer

« S'il y a bien eu un point positif dans la crise du Covid-19, c’est la crédibilisation des technologies à ARN messager », décoche Bruno Pitard, directeur de recherche en cancérologie et immunologie au CNRS de Nantes (Loire-Atlantique). Après vingt-cinq ans dans le milieu, son constat est sans équivoque : « Les vaccins développés par BioNTech et Pfizer et par Moderna sont terriblement efficaces. Aujourd’hui, tout le monde les veut ! »