Les producteurs d'engrais cherchent des alternatives au gaz russe

Dans les allées du salon de l'agriculture, à la fin du mois de février, plus que le prix des céréales, c'était celui des engrais qui inquiétait déjà les agriculteurs. Bien que leur application pour la campagne 2022 soit quasiment terminée, c'est en pensant à la future saison 2023 que les producteurs s'alarmaient. En tête des préoccupations, l'envolée des prix. Entre octobre et décembre, celui des solutions azotées est, par exemple, passé de 600 à 800 euros la tonne, alors que celui de la potasse a flambé de +68%.

Deux semaines plus tard, les craintes des agriculteurs se confirment. La Russie, premier pays exportateur d'engrais azotés et deuxième d'engrais potassiques et de phosphore, selon les données de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), a demandé à ses industriels de ne plus exporter leurs engrais. Pour faire face à la situation, les producteurs français d'engrais cherchent des alternatives.

Diversifier les sources d'approvisionnement

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]