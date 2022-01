Les prix du pétrole devraient rester élevés en 2022

Un million de cas aux Etats-Unis, près de 270 000 en France, 200 000 en Grande-Bretagne. La vague de contaminations liée au variant Omicron n’en finit pas de battre des records. Mais les pays exportateurs de pétrole ne s’en soucient guère. Lors de leur première réunion de l’année, mardi 4 janvier, et menée de façon expéditive, les membres du cartel de l’Opep et leurs partenaires de l’Opep+ ont décidé de maintenir inchangé leur programme de hausse progressive de la production, arrêté en juillet. Les 23 pays pétroliers, qui contrôlent ensemble plus de la moitié de l’offre mondiale de brut, prévoient de mettre sur le marché en février 400 000 barils supplémentaires par jour, comme décidé l'année dernière.