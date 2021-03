Les prix de livraison du pétrole augmentent avec le blocage du canal de Suez

L'échouement du porte-conteneurs Ever Given dans le canal de Suez depuis mardi 23 mars a entraîné une forte hausse des tarifs d'expédition des pétroliers. Alors que plusieurs navires commencent à être détournés vers d'autres voies navigables, les opérations de remorquage dans le canal se poursuivent. La suspension du trafic maritime sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, qui relie l'Europe à l'Asie, a aggravé les problèmes des compagnies maritimes, déjà confrontées à des perturbations et des retards dans l'expédition des marchandises.

30 pétroliers coincés

Depuis le 23 mars, plus de 30 pétroliers sont coincés dans les deux sens du canal, attendant de pouvoir passer, montrent les données de Refinitiv. Selon les analystes, si le blocage devait durer des semaines, l'impact serait plus important pour les petits pétroliers et les exportations de produits liés au pétrole comme le naphta et le mazout d'Europe vers l'Asie.

« Les tarifs Aframax et Suezmax en Méditerranée ont également réagi alors que le marché commence à prendre en compte une baisse des navires disponibles dans la région », a déclaré le courtier Braemar ACM Shipbroking. La demande croissante de brut en Europe en provenance du bassin atlantique nécessite toujours plus de petits pétroliers et devrait soutenir la hausse des tarifs de fret, a-t-il ajouté.

Au moins quatre pétroliers Long-Range 2 qui auraient pu emprunter le canal de Suez depuis le bassin atlantique sont désormais susceptibles d'étudier un passage autour du cap de Bonne-Espérance, a déclaré Braemar ACM. Un pétrolier LR-2 peut transporter environ 75 000 tonnes de pétrole.

Hausse des tarifs

Le coût d'expédition des produits comme l'essence et le diesel du port russe de Tuapse sur la mer Noire vers le sud de la France est passé de 1,49 dollar le baril le 22 mars à 2,58 dollars le baril le 25 mars, soit une augmentation de 73 %, d'après les données de Refinitiv. L'indice de référence pour des livraisons à partir des navires LR2 du Moyen-Orient au Japon, également connu sous le nom de TC1, a bondi sur l'échelle Worldscale à 137,5 points le 26 mars au matin, contre 100 points la semaine précédente, a noté Anoop Jayaraj, courtier chez Fearnleys Singapore.

L'indice des taux de fret des navires long-courrier 1 (LR1) sur la même route, connu sous le nom de TC5, s'est établi sur l'échelle Worldscale à 130 points vendredi 26 mars, contre 125 à la fin de la semaine précédente. Worldscale est un outil industriel utilisé pour calculer les tarifs de fret.

Des retards d'expédition atténués par la demande ?

L'impact des retards d'expédition sur les marchés de l'énergie sera probablement atténué par la demande de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL) en basse saison, souligne toutefois les analystes. « La nature saisonnière de ce flux signifie que nous ne verrons probablement pas de pression sur les expéditeurs de GNL qui acheminent des cargaisons vers l'est car les routes du Cap plus longues et moins chères sont privilégiées », indique la société d'analyse de données Kpler.

Plusieurs pétroliers de GNL ont été détournés mais le moral sur les tarifs des méthaniers est plus positif depuis l'incident, a déclaré un courtier basé à Singapour. D'après lui, certains acheteurs européens, qui prévoient des retards de GNL en provenance du Qatar, pourraient envisager d'autres options comme l'achat sur le marché au comptant.

Si le blocage dure deux semaines, la livraison en Europe d'environ d'un million de tonnes de GNL pourrait subir des retards, a déclaré jeudi 25 mars le responsable des marchés du gaz et de l'électricité de Rystad Energy, Carlos Torres Diaz. Ce chiffre pourrait doubler à plus de deux millions de tonnes si le blocage dure quatre semaines, a-t-il ajouté.

Avec Reuters (Florence Tan, Jessica Jaganathan, Gavin Maguire,Roslan Khasawneh et Koustav Samanta; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)