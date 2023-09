Les principales plateformes des "Big Tech" sous le feu de la Commission européenne

Contre l’hégémonie des géants du numérique, la Commission européenne veut frapper fort. Elle a désigné mercredi 6 septembre 22 plateformes appartenant à six géants de la tech qui devront, d’ici le mois de mars, se soumettre à une liste de devoirs et d'interdictions établies dans le cadre du règlement sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne contre les pratiques anticoncurrentielles. Cela obligera le secteur à revoir radicalement ses pratiques commerciales, ce qui pourrait encourager d'autres pays à prendre des mesures similaires. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et le chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, sont concernés.

Des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel

En vertu du règlement DMA, entré en vigueur en novembre, les entreprises comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros sont considérées comme des «contrôleurs d'accès» fournissant un service de plateforme de base. Les entreprises désignées comme telles devront faire en sorte que leurs applications de messagerie soient compatibles avec celles de leurs concurrents et laisser les utilisateurs décider des applications à préinstaller sur leurs appareils.

Google, la société d'Alphabet, a le plus grand nombre de services concernés par la liste de la Commission, dont le système d'exploitation Android, Maps et Search. Les applications Facebook, Instagram, Marketplace et WhatsApp, propriété de Meta, ont également été classées comme «contrôleurs d'accès». Ces derniers disposent de six mois pour démontrer qu'ils respectent leurs obligations mais doivent immédiatement nommer un responsable du respect des règles, directement rattaché au conseil d'administration, et informer la Commission de tout projet de fusion ou d'acquisition, a déclaré mardi 5 septembre Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Les entreprises sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel total.

Gmail, Outlook et le navigateur de Samsung exemptés

Gmail d'Alphabet, Outlook de Microsoft et le navigateur de Samsung ont été exemptés, les entreprises ayant fourni des arguments suffisamment argumentés montrant que ces services ne sont pas considérés comme des «contrôleurs d'accès», a déclaré la Commission. «Au cours des derniers mois, nous nous sommes efforcés de répondre aux nouvelles exigences du règlement sur les marchés numériques et nous allons maintenant examiner la décision (de mercredi) dans son intégralité», a déclaré Oliver Bethell, directeur des affaires juridiques chez Google.

La Commission a également ouvert quatre enquêtes de marché afin d'évaluer les arguments de Microsoft et d'Apple selon lesquels la désignation de «contrôleurs d'accès» ne s'applique pas à certaines de leurs plateformes, telles que Bing, Edge et Microsoft Advertising, ainsi que les services iMessage d'Apple.

Avec Reuters (Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm, Foo Yun Chee à Bruxelles, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)