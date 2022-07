Symbio, Faurecia, Alstom... Les premiers projets du Piiec hydrogène approuvés par la Commission européenne

Après la nanoélectrique et les batteries, place à l’hydrogène. La Commission européenne a autorisé vendredi 15 juillet un nouveau projet important d'intérêt européen commun (Piiec) intitulé «Hy2Tech», dont l’objectif est de soutenir la recherche et l'innovation ainsi que le premier déploiement industriel de l'hydrogène. Il s’agit du quatrième Piiec européen, qui se multiplient ces derniers temps pour (re)lancer des filières technologiques en Europe. «Les États membres fourniront un financement public pouvant aller jusqu'à 5,4 milliards d'euros, qui devraient mobiliser 8,8 milliards d'euros supplémentaires d'investissements privés», indique le communiqué de presse de la Commission européenne selon qui ce projet «devrait contribuer au développement d'importantes avancées technologiques, y compris de nouveaux matériaux d'électrodes à haute efficience, des piles à combustible plus performantes, des technologies de transport innovantes, parmi lesquelles des technologies de mobilité hydrogène déployées pour la première fois».

