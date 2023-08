Les premières images d'Euclid, l'industrie veut accélérer sa transition énergétique... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le téléscope spatial européen Euclid a immortalisé ses premières galaxies

Un mois après son départ, le téléscope Euclid a dévoilé ses premières images. Il est arrivé à destination, le point de Lagrande L2, où il observera l'espace, dans l'objectif d'étudier la nature de l'énergie noire. Il dispose pour cela de deux instruments. Le VIS, qui observe le spectre visible et mesure la forme des galaxies, et le NISP, qui observe dans le proche infrarouge et qui permet d'obtenir la distance entre celles-ci. La mission scientifique dirigé par le consortium Euclid, piloté par la France, débutera d'ici deux mois, pour une durée de six ans.

L'industrie française souhaite doubler ses investissements consacrés à la transition énergétique d'ici 2025

Selon une étude de la Banque de France, les entreprises prévoient de consacrer en moyenne 1,2% de leur chiffre d'affaires à la transition énergétique d'ici à 2025. Entre 2019 et 2022, la part était de 0,6%, soit la moitié. Cet objectif est intimement lié à une prise de conscience des questions énergétiques qu'a suscitée la guerre en Ukraine. Ainsi, 56% des entreprises industrielles s'estiment très exposées aux risques liés à la sécurité énergétique.

Le fournisseur toulousain Ilek se positionne sur la production d'énergies renouvelables

« A horizon 2025, 30% de l'énergie fournie à nos clients sera approvisionnée en propre, en électricité comme en gaz », assure Rémy Companyo, confondateur d'Ilek. Le fournisseur toulousain d'énergie s'est allié avec Solvéo et la Région Occitanie pour construire des centrales photovoltaïques de petite taille, pour des puissances installées inférieures à 300 kilowatt-crête.

Les Jeux olympiques font appel aux industriels français

Des sièges recyclés, des caméras high-tech pour la sécurité anti-drones, la torche olympique...et des peluches. Tout cela sera fabriqué par des industriels français, pour fournir les Jeux olympiques de Paris en 2024. Des grandes entreprises comme Saint-Gobain et ArcelorMittal, tout comme des petites entreprises, comme Le Pavé, qui a industrialisé ses panneaux de plastique recyclé spécialement pour les Jeux.

La Norvège a construit le premier terminal de CO2 au monde

Le pays nordique continue de mener l'industrie du captage et stockage de CO2 (CCS). La construction du premier terminal de CO2 est en train de se finir. A partir de fin 2024; du CO2 liquide pourra y être injecté et y être stocké définitivement. Une vitrine pour les ambitions en matière de CCS du pays, et que le gouvernement veut porter en exemple auprès de la communauté industrielle. Il a d'ailleurs demandé aux industriels impliqués de partager leurs données et leur expérience à qui le demande.

Un partenariat entre Airbus et Voyager Space pour construire le successeur de l'ISS

Starlab est le nom de la future station spatiale qui doit prendre le relais de la Station spatiale internationale et fournira des prestations à plusieurs agences spatiales internationales, notamment la NASA, ainsi qu'à des acteurs privés. Elle sera conçue et construite par Voyager Space et Airbus Defense and Space, qui ont annoncé leur accord le 2 août. Vieillissante, l'ISS devrait arrêter son activité d'ici 2030. Les nouvelles tensions avec la Russie, acteur clé de son développement et de son exploitation, précipitent encore plus la fin de la station.

La biotech strasbourgeoise Core Biogenesis industrialise la production de ses biomolécules

D'ici la fin de l'année, l'entreprise Core Biogenesis, créée en 2020, devrait mettre en service des salles blanches de production pour produire des biomolécules. Un projet à 6 millions d'euros, soutenu à hauteur de 1,9 million d'euros par l'Etat. Les biomolécules produits seront utilisées pour la prolifération des cellules dans le cadre de la mise au point de thérapies cellulaires, et pourrait drastiquement réduire les coûts de ces dernières. En vue du démarrage de la production, une dizaine de recrutements ont déjà été effectués. Et l’entreprise cherche encore à embaucher cinq techniciens de production, méthodes, qualité et logistique.