Les pots de yaourt se mettent au vert

Avec plus de 71% des 16 millions de pots de yaourts et autres produits laitiers frais produits chaque année en France, le polystyrène (PS) reste la résine favorite des fabricants. "Elle est plus légère et remplit toutes les conditions sanitaires nécessaires à la commercialisation de produits alimentaires", explique Muriel Casé, déléguée générale de Syndifrais, la fédération qui regroupe la majorité des fabricants de lait de consommation liquide en France.