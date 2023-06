Biomimétisme : Une nouvelle voie d'innovation pour les polyméristes

Alors qu'elles nous ont rendu (et nous rendent encore) tant de services indispensables dans notre vie quotidienne, les matières plastiques sont aujourd'hui montrées du doigt à cause de la persistance de certaines d'entre elles dans notre environnement. C'est dans ce contexte que la cellule Veille et Prospective (V2P) du Groupe français d'études et d'applications des polymères (GFP) a décidé de regarder si la nature pouvait nous apporter des enseignements pour la mise au point de polymères toujours aussi performants, mais peut-être plus respectueux de l'environnement. Elle a ainsi réuni, le 16 janvier dernier, des industriels et des chercheurs, pour appréhender les avancées actuelles et les retombées majeures de ces nouveaux paradigmes, et en dégager des voies de recherche innovantes dans le domaine des polymères.

« Grâce aux techniques de caractérisation multi-échelles, aux progrès de la connaissance en biochimie, biologie, écologie, sciences de la vie et de la terre en général, nous ne cessons d'observer et de découvrir la beauté fascinante, la complexité et le génie de la Nature. Celle-ci est, en effet, une source inépuisable d'inspiration et de développement pour toutes les sciences et techniques ainsi que pour la conception et la réalisation des objets qui nous entourent », justifie la société savante.

D'entrée de jeu, Laurent Billon, professeur à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux (IPREM) de l'université Pau Pays de l'Adour (UPPA), a fait remarquer quel'on pouvait s'inspirer des systèmes biologiques de plusieurs façons et qu'il faudrait être plus précis sur les définitions. La bio-inspiration est une approche générique et créative basée sur l'observation des systèmes biologiques. S'inspirer de la nature permet de concevoir des voies de préparation, des matériaux et des dispositifs innovants, qui n'auraient pas pu voir le jour ensuivant les approches conventionnelles de R&D. La biomimétique est une forme de bio-inspiration qui consiste à copier les systèmes naturels pour la résolution de problèmes pratiques. Dans ce cas, ils'agit d'exploiter les synergies de disciplines scientifiques comme la biologie, la physique, la chimie, et de la technologie. Le biomimétisme est une approche plus large qui englobe bio-inspiration et biomimétique dans une philosophie de développement durable, environnemental et socioéconomique.

Apprendre des polymères du vivant

Alors que chimistes et polyméristes ont tous à l'esprit l'extraordinaire diversité de matériaux qu'ils ont pu développer depuis la synthèse des premiers polymères artificiels à partir de la fin du 19e siècle, le professeur a tenu à faire quelques rappels sur les grands polymères du vivant et sur leurs caractéristiques. Il ressort que le vivant utilise peu d'éléments chimiques mais parmi les plus abondants : C, O, H, N, S. Et la liste des grands polymères de la nature n'est pas si longue. On peut citer les protéines construites à partir de 22 acides aminés, les sucres qui s'appuient sur des unités d'hexose et de pentose, les acides nucléiques ADN et ARN s'appuyant sur cinq bases azotées, les lipides… Puis, le vivant joue sur l'organisation de ces polymères. Le chercheur a cité en exemple la carapace du homard qui, constituée de macromolécules de chitine (polysaccharide), va s'organiser en microfibrilles, fibrilles, fibres et se combiner avec des protéines. On peut observer jusqu'à sept organisations structurelles aux propriétés mécaniques différentes. Le vivant est aussi le champion des composites organiques/ inorganiques. Exemple avec les arbres qui contiennent de la silice. En termes de manufacturing, le vivant va adopter des conditions de chimie douce-basses températures et pressions, chimie en milieu aqueux et dépense d'énergie minimum-, en favorisant l'auto-réparation. Il va également adopter des processus additifs (auto-assemblages ou additifs de type impression 3D) et jamais de processus soustractifs comme l'usinage. Enfin, tout est biosourcé ou naturel et recyclable, avec de nombreuses molécules issues du gaz carbonique et du soleil comme vecteur d'énergie. Le vivant ne produit p a s de déchets.

« Faire de la biomimétique, cela consiste à associer ces nombreux paramètres », conclut Laurent Billon. Force est de constater que la prise en compte de toutes ces dimensions constituerait une approche de rupture pour les polyméristes, formés jusqu'à ce jour, à répondre à des cahiers des charges et à apporter toujours plus de performance à leurs matériaux.

Le Ceebios pour diffuser les principes du biomimétisme

