Les PME principales bénéficiaires du fonds de soutien aux filières aéro et auto

101 nouveaux lauréats ont décroché une aide de la part du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification des filières automobile et aéronautique. L’annonce, faite par Bercy ce 23 juillet, s’inscrit dans le cadre du plan de relance pour l’industrie opéré par Bpifrance. "Un des enjeux de la relance de ces deux secteurs réside dans le maintien de la faculté des entreprises à fabriquer les prochaines générations d’aéronefs et de véhicules électriques, hybrides et à hydrogène", souligne-t-on du côté de Bercy.