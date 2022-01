Les plats Pyrex vont changer de four de fusion à Châteauroux

Pyrex va raser et reconstruire son four durant l'été 2022 à Châteauroux (Indre). Le fabricant de plats en verre, qui fait partie du groupe International Cookware, investit plus de 8 millions d'euros, dont 7,2 millions d’euros consacrés à la démolition et à la reconstruction du four de fusion du verre borosilicate. International Cookware a reçu un soutien conséquent de l'Ademe de 1,8 million d’euros sur les fonds du plan de relance dédiés à la transition énergétique.