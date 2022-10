“Les plasturgistes français ont leur carte à jouer sur le marché allemand”, encouragent Marion Entressangle et Pascal Galli chez Business France 

Plastiques & Caoutchoucs Magazine. - Combien d’entreprises françaises exposent-elles pour cette édition 2022 du salon K ?

Pascal Galli. - En termes de nombre d’exposants la France est loin d’être ridicule avec 114 entreprises derrière l’Allemagne (861), l’Italie (403), la Chine (305), la Turquie (180), l’Inde (150) et juste devant les Etats-Unis (99). C’est un peu moins que pour la K 2019 où l’hexagone comptait 125 participants. Cette très légère baisse s’explique par le fait que certaines sociétés n’ont pas pu, par manque de visibilité, s’inscrire pendant la période Covid alors que les réservations devaient être effectuées en mai 2021. A titre d’illustration dans le hall 5 consacré aux matières, de loin le plus demandé, nous aurions pu accroitre la surface de 20 % car nous avions une demande très forte.

Notre partenaire Polymeris qui dispose d’un espace dans le hall 5, a pu accueillir quelques sociétés supplémentaires avec de petits stands de 6 m² et un système de rotation à mi-salon. Business France qui dispose d’un stand dans le hall 3 y a aussi donné accès à plusieurs sociétés. Les exposants français seront ainsi présents au sein des halls 1 (moules) avec 60 m², 3 (machines/process) avec 300 m², 5 (matière) avec 260 m² et 11 (machine) avec 22 m².

On sent vraiment l’effervescence du marché avec des solutions qui étaient au stade laboratoire lors de la dernière édition il y a trois ans, de nouvelles start-ups ou encore de récentes levées de fonds pour apporter de nouvelles solutions sur la recyclabilité des matières. En cascade, on voit également apparaître

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]