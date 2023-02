Les pistes de Luc Rémont pour sortir EDF de son gouffre financier et relancer la production nucléaire

C’est avec un calme étonnant que le nouveau PDG d’EDF, Luc Rémont, a présenté le 17 février les résultats financiers pour l’année 2022. Ce sont pourtant les plus mauvais de l’histoire du groupe avec un déficit net de 12,7 milliards pour EDF SA, de 17,9 milliards d’euros au niveau du groupe et une dette qui s'est creusée de 21,5 milliards, culminant à un total de 64,5 milliards d’euros. Les causes de ce désastre financier sont connues. Contrairement aux autres énergéticiens, EDF n’a pas pu bénéficier pleinement de l’envolée des prix du gaz et de l’électricité. Et même si son chiffre d’affaires est en croissance à 143,5 milliards d’euros avec notamment une surperformance de la division trading qui affiche un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros, la mise en service de 3,6 GW de renouvelables dans le monde, dont le parc éolien en mer de St Nazaire (Loire Atlantique) et une bonne santé du nucléaire britannique, l’Ebitda de l‘entreprise lui s’est effondré et les bénéfices avec. Pour trois raisons.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]