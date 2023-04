Les pistes de l'Europe spatiale pour restaurer la confiance dans la fusée Vega-C

Le mystère entourant l’échec du premier vol commercial de Vega-C, survenu fin décembre, s’éclaircit. La commission d’enquête indépendante mandatée par Arianespace et l’Agence spatiale européenne (ESA) a conclu fin février que cet accident était dû à un défaut sur le col de tuyère du deuxième étage de la fusée. Essentielle pour transformer la pression en poussée, soumise à de très fortes températures et à des gaz extrêmement corrosifs, cette pièce ultrasensible avait été fabriquée par la société ukrainienne Youjnoye. Le maître d’œuvre du lanceur, l’italien Avio, se défend d’avoir voulu réduire les coûts et indique avoir choisi ArianeGroup comme nouveau fournisseur.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]