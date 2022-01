[Les pionniers de l’avion vert] Blue Spirit Aero, quand un ex-Dassault parie sur les petits avions à hydrogène

Il ne faut pas se fier à la jeunesse de l’entreprise, car son dirigeant, lui, a de la bouteille. Créée en 2020, la start-up Blue Spirit Aero fait un pari osé : mettre en service un aéronef à voilure fixe de 4 places 100% hydrogène dès 2026. Mais cette jeune pousse, basée à Rueil Malmaison et qui compte en tout et pour tout 5 salariés, est portée par un homme d’expérience : Olivier Savin, un ingénieur issu de SupAero passé chez Honeywell, General Electric et enfin chez Dassault Aviation, où il a été plus de 17 années durant responsable de plusieurs projets innovants.