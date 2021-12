[Les pionniers de l’avion vert] Avions Mauboussin concocte deux petits aéronefs hybrides électriques

© Avions Mauboussin L'Alérion et l'Alcyon, deux aéronefs hybrides électriques, pourraient bientôt voler en escadrille, espère l'entreprise Avions Mauboussin.

Avions Mauboussin, c’est la version aéronautique du mythe de la technologie de rupture née dans un garage. De petits locaux nichés sur le campus de l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), un atelier d’ébénisterie où sont produites les premières pièces, un banc d’essai moteur hébergé au sein du Fuel Cell Lab… Une forme de retour aux sources dans un secteur de pointe. Mais qui ne doit pas cacher les ambitions de cette entreprise créée en 2011 : mettre en service deux avions hybrides électriques dans la deuxième partie de la décennie.

A la tête de cette jeune société ambitieuse de 12 salariés, David Gallezot, un passionné d’aéronautique à l’érudition folle, qui rêve de mettre en musique une aviation écologique et accessible à tous. "Avec ce type d’avion, quelque part, on repart de zéro pour faire un pas de côté, s’amuse le dirigeant, tout sourire. L’idée est de faire simple et léger, de revenir à une certaine agilité." Une vision qui se décline concrètement avec un parti-pris en termes de matériaux. Car les deux appareils seront principalement constitué en bois, avec quelques renforts en composites.

Une production à terme de 100 à 150 avions par an [...]