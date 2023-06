Les PFAS des mousses anti-incendies dans le collimateur des Etats-Unis et de l’UE

C’est un accord record. Le groupe chimique américain 3M propose de payer entre 10,3 et 12,5 milliards de dollars (entre 9,5 et 11,5 milliards d’euros), sur une période de 13 ans, de 2024 à 2036, pour mettre fin à une série de plaintes collectives aux Etats-Unis. D’après cet accord, dévoilé le 22 juin 2023 et qui doit encore être entériné par la justice américaine, ces fonds de 3M seraient alloués aux fournisseurs publics d’eau potable sur le territoire américain pour financer des technologies de traitement d’eau, des équipements de tests sur les réseaux d’eau potable, ainsi que pour des systèmes de remédiation pour les réseaux victimes de pollution ou ceux qui pourraient l’être à l’avenir.

Cette pollution de l’eau est causée par la présence de PFAS, cette gigantesque famille de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées surnommées polluants éternels en raison de leur persistance dans l’environnement et les organismes. Plus précisément, le dossier avec 3M concerne l’utilisation de PFAS dans des mousses anti-incendies.

[...]