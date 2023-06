Les petits pots dans les grands

L’entreprise de packaging cosmétique hollandaise Fasten a développé une gamme de pots rechargeables à destination des produits de soin et du maquillage en crème. Intitulée REfill REuse REpeat, elle est disponible dans un format standard de 50 ml et entièrement composée de polypropylène recyclé.

Le concept comprend une base de pot extérieure légère et ouverte, associée à un gobelet de recharge thermoformé ultraléger. La recharge est insérée à l'intérieur de la base en un seul clic et s'enlève tout aussi facilement. Pour distinguer les différentes crèmes, il est possible d'utiliser des couleurs différentes pour le gobelet de recharge. Toutes les pièces sont recyclables.

Cette conception de pot réemployable permet d'économiser jusqu'à 80 % de matériau par rapport aux pots de 50 ml conventionnels. L'encre et la colle de l’étiquette ont été supprimés grâce à un gaufrage et le carton d’emballage contient de l'herbe à éléphant ou miscanthus, à croissance rapide.