Les petits PLA dans les grands

L’entreprise belge Point-Virgule, née en 2002 et spécialisée dans les ustensiles de cuisine et de décoration, souhaitait ajouter à son offre un produit écologique, compostable et 100 % naturel. Elle a donc développé une gamme de vaisselle en PLA fabriqué à partir de sucre de maïs et de manioc. La gamme, compatible avec le chauffage au micro-ondes, est disponible en 4 coloris : gris clair, gris foncé, vert et vert sauge. ©Point-Virgule

Le matériau composé de 70 à 80 % de PLA et de 20 à 30 % de talc est acheté par l'usine et transformé en produit fini par moulage par injection. Entièrement compostable, cette vaisselle pourra être amenée en fin de vie en parc de recyclage pour un démantèlement industriel. ©Point-Virgule