Les petites malhonnêtetés de Cash Investigation sur le recyclage des déchets

L’émission Cash Investigation diffusée le 11 novembre s’ouvre sur une séquence de fiction, présentant un barbecue de l’équipe d’Elise Lucet en 2050, au milieu des déchets qui auront envahi la planète. Nombre d’innovations et d’investissements industriels en cours laissent à penser que cette vision est bien plus pessimiste que la réalité qui se profile. Tout comme l'est le reste de l’émission. Que Cash Investigation traque les manquements et les malhonnêtetés de l’industrie, c’est sain. Qu’elle en devienne elle-même malhonnête en éludant tout ce qui dessert son propos, ça l’est moins.

La première partie de l’émission dénonce le fait que tous les emballages triés par les Français ne sont pas recyclés. Ce qui n’est ni un scoop, ni une surprise pour quiconque s’est intéressé au sujet. Cash Investigation semble découvrir l’existence de « refus de tri » dans les centres qui trient nos déchets ménagers. Ces refus, qui ont toujours existé, contiennent à la fois les erreurs de tri (matériaux et objets non destinés à être jetés dans la poubelle jaune) et les emballages autorisés dans ce flux, mais qui ne disposent pas encore de filière industrielle de recyclage. Les agents du tri rencontrés au cours de mes six ans de couverture du recyclage pour L’Usine Nouvelle ont régulièrement témoigné avoir trouvé dans ce flux des vélos, peintures industrielles, produits dangereux, batteries lithium-ion qui provoquent des départs de feu et autres animaux morts.

Chez Paprec, la dureté du climat social très exagérée

Une fois n'est pas coutume, je vais dire "je" dans un article. Parce qu'avant de prendre la rédaction en chef de l'Usine Nouvelle, j'ai couvert pendant près de sept ans l'industrie du recyclage et les matières premières. Parce que jamais je ne me suis vu refuser l'accès à un site Paprec, longuement étrillé dans cette émission. Parce que le climat social dépeint dans cette émission au sein de Paprec n'est pas celui que j'ai constaté lors de mes nombreux échanges avec des salariés de cette entreprise au fil des ans.

A titre d'exemple, la première salariée de Paprec qui accueille le journaliste de Cash temporairement devenu trieur (en caméra cachée). Sans avoir jamais demandé à visiter des usines du groupe, l'émission a fait embaucher discrètement un de ses journalistes au centre de Tri Trivalo 35 (Le Rheu, Ille-et-Vilaine) au poste de trieur en cabine de surtri (élimination en fin de ligne des déchets mal détectés par les machines, qui réduiraient la qualité des matières régénérées). Cette salariée, donc, revient d'arrêt maladie, et le commentaire de Cash ne manque pas de souligner la persistance de ses douleurs. Il se trouve que cette femme, qui a signé chez Paprec le premier CDI de toute sa vie à 48 ans, après 25 ans d'inactivité, a fait l'objet d'un article chez nos confrères du Télégramme, qui raconte une tout autre histoire.

Cash Investigation n'a pas non plus jugé utile de mentionner que Paprec embauchait tous ses salariés à un salaire minimal composé du Smic + 150 euros (mensuels). Ni qu'après des haussessu Smic de 1,2% en janvier 2020 et 0,99% en janvier 2021, Paprec avait acté pour chacune de ces deux années, lors des NAO, des augmentations de 1,5% pour les ouvriers et employés. Ni que Paprec a versé, en 2020, à ses salariés payés moins de 3 Smic une prime "héros du quotidien" pour les salariés mobilisés sur le terrain durant la pandémie, à hauteur de 750 euros (pour un temps plein, sinon proratisée au temps de présence, CDD compris), complétée par une prime exceptionnelle de 250 euros nets.

Autre exemple, le recours à l'intérim, dénoncé comme majoritaire et systématique chez Paprec dans Cash Investigation, ne représente en réalité que de 14% des effectifs globaux du groupe. Ce journaliste, outre la pénibilité de ce poste (comme nombre de postes d'ouvriers, faut-il le rappeler?), découvre que les intérimaires sont majoritaires sur le shift de nuit. Plus problématique, l'émission affirme que cela est illégal car il n'a jamais été fait mention devant lui de surcroît d'activité temporaire qui justifie ce recours à l'intérim. C'est ignorer que le centre voisin de GDE a brûlé peu avant, et que celui de Paprec a absorbé les flux de déchets habituellement traités par son concurrent, ajoutant pour cela un shift de nuit qui n'était pas prévu et n'a pas vocation à être pérennisé. Des transferts de plus en plus courants avec l'accélération des incendies dans les sites de recyclage. Enfin, seuls sont montrés les emplois d'agents au surtri. Des postes difficiles, la direction du groupe l'a toujours reconnu en les évoquant, mais qui ne représentent que 6% des effectifs totaux, dans des centres de plus en plus automatisés (tri optique et autres équipements avancés).

L’extension des consignes de tri au pilori

Cette modernisation des centres de tri est due notamment à l’extension, ou simplification, des consignes de tri, qui permet désormais de mettre tous ses emballages alimentaires et ménagers dans la poubelle jaune. Un choix critiqué par Cash Investigation, parce qu'il a augmenté mécaniquement le taux de refus, c’est-à-dire la part de déchets triés mais non recyclés. Cette extension des consignes de tri, en cours de déploiement en France, concerne actuellement un peu plus de la moitié des Français. Les autres attendent la mise à niveau du centre de tri qui traite leurs déchets (ajout de machines de tri optique, éventuellement de courants de Foucault pour le tri de l’aluminium, etc).

Mais on ne peut pas, comme le fait le micro-trottoir de Cash Investigation, dénoncer à la fois la complexité du tri, avec cette passante qui « ne sait jamais dans quelle poubelle mettre ses emballages » (ce qui est incontestable dans les communes qui ne sont pas passées à l’extension des consignes de tri) et dénoncer l’arrivée dans les centres de tri d'un surcroît d’emballages non recyclables. Cette extension vise justement à massifier les déchets collectés et triés pour permettre le développement de filières de recyclage.

Cash affirme que les films plastiques (du polyéthylène, ou PEbd) ne seraient pas recyclés. C'est faux, j'ai moi-même visité ou écrit sur des sites de recyclage de ces films (ici chez Suez, là chez XL Recycling). Et du PE recyclé est bien intégré, désormais, dans certains suremballages.

#CashInvestigation @France2tv quand vous dîtes péremptoirement que les #films en #polyéthylène ne sont pas recyclés, c'est FAUX... Un petit tour au magasin du coin vous aurez permis de vérifier le contraire #FakeNews ???????????? https://t.co/ObyRcGDW0O pic.twitter.com/F6DhLV6xX3 — Marc Madec (@madec_m) November 12, 2021

Plutôt que non-recyclés, des emballages non-recyclables

Cash Investigation dénonce donc le fait que certains emballages – sachets de fromage râpé, pots de yaourts, gourdes de compotes – passent en « refus de tri » dans le centre de tri. C’est une réalité. Ce n’est pas par mauvaise volonté ou pour faire des économies que les entreprises de recyclage les éliminent, car cela leur coûte de l’argent : l’incinération ou l’enfouissement de ces refus de tri leur sont facturés. C’est parce qu’il n’existe pas (encore), en France, de filière de recyclage pour ces emballages. Souvent parce que ces investissements ne seraient pas rentables (on parle tout de même d'entreprises). Parfois à défaut de technologies industrialisables de recyclage (pour séparer les matières des multicouches par exemple) d'emballages ne sont pas éco-conçus, c’est-à-dire que leur fabricant n’a pas suffisamment tenu compte de l’exigence de recyclabilité.

Cash Investigation, ici, se trompe de cible. Ce sont bien les metteurs en marché, fabricants d'emballages et industriels qui emballent leurs produits avec, qui n’ont pas fait le nécessaire pour concevoir ou généraliser l'emploi d'emballages recyclables. Sauf dans de rares cas, et plutôt sur des gammes premium, bio notamment, permettant de couvrir le surcoût de ces emballages plus verts. Un défaut dénoncé depuis de nombreuses années par les collecteurs-trieurs comme Paprec, qui ont tout intérêt à voir monter le taux de matières recyclables dans leurs flux, puisque celle-ci sont revendues (contrairement aux refus, un facteur de coût). Et objet de tensions pendant de longues années entre les recycleurs - représentés par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec, étrangement absente de cette émission) - et l'éco-organisme Citeo, qui en prend lui aussi pour son grade ce 11 novembre.

Le scandale du pot de yaourt

Cash Investigation s'attarde longuement sur le cas des pots de yaourts. L’émission explique très bien la complexité de cet emballage si familier, composé principalement de polystyrène, mais comportant également de l’aluminium (dans l’opercule), du papier pelliculé au polypropylène pour ne pas se déchirer (l’étiquette), du polyéthylène téréphtalate glycolisé (la colle de l’étiquette)… Dommage que le commentaire de Cash Investigation juge bon de préciser « des matériaux qui fleurent bon la chimie », car c’est le cas de tous les plastiques (qu’ils soient plus ou moins recyclables). Mais oui, le pot de yaourt classique est un emballage certes peu onéreux et très résistant (ce qui explique la frilosité des fabricants de yaourts à en changer), mais bien peu éco-conçu. Ca commence à changer. On voit naître des initiatives d’écoconception, tel le pot de yaourt monomatière en PET développé par Danone pour sa gamme « Danone aux fruits d’ici ». Et pour les pots classiques, on voit sortir des cartons de multiples projets de recyclage, comme ce consortium Total Intraplas Yoplait pour recycler le polystyrène à la qualité contact alimentaire, ou cette usine de recyclage chimie d'Ineos et Trinseo dans le Pas-de-Calais.

Pour tout savoir sur le recyclage chimique, complément indispensable du recyclage mécanique pour régénérer tous les plastiques, retrouvez notre dossier « Recycler tous les plastiques ». Car les pots de yaourts sont loin d’être seuls dans ce cas, et des efforts sont actuellement menés sur les gourdes de compotes dont les enfants raffolent mais qui s’avèrent être le cauchemar des recycleurs. On s’étonne qu’après des mois d’enquête, l’équipe d’Elise Lucet n’ait pas réalisé qu’elle se trompait de coupable. Ce sont bien les metteurs en marché qui sont responsables de la non-recyclabilité des emballages, et non les recycleurs. Par ailleurs, pour des raisons de technologies et d'ampleur des investissements, ce sont bien les chimistes (Ineos, Total...) et non les recycleurs historiques (Veolia, Suez, Paprec...) qui investissent dans le recyclage chimique. Les journalistes de Cash n'ont pas non plus repéré - ou pas souhaité mentionner - la moindre de ces avancées notables de l'industrie, que ce soit dans l’écoconception des emballages ou dans le développement de nouvelles filières de recyclage. Tiens, comme celle de Paprec (avec LSDH, Agromousquetaires, Carrefour...) dans le recyclage du PET opaque, tant décrié depuis sa mise sur le marché.

Des chiffres publiés régulièrement

Si Cash Investigation relève - à raison - des communications maladroites de Citeo laissant à penser que tous les plastiques sont recyclés, et du Syctom (qui traite les déchets des Franciliens) qui confond recyclage et valorisation (incinération avec récupération de la chaleur), la soit-disant absence de chiffres n’est pas une réalité.

Pour savoir quels sont les taux de recyclage en France et comment ils évoluent, outre les chiffres compilés régulièrement au niveau européen - qui démontrent le faible taux de recyclage du plastique en France - on trouve sur le site de Citeo des bilans réguliers présentant le taux de recyclage par matériau. L’éco-organisme, chargé du financement et de l’organisation de la fin de vie des emballages et papiers-cartons, annonce pour 2020 un taux de recyclage global des emballages ménagers de 68% (c’est d’ailleurs plus que les très vertueux papiers graphiques, qui plafonnent en 2020 à 60,5%). Un taux qui descend à 28% pour les seuls plastiques (54,5% des bouteilles et flacons et 7,5% des autres emballages en plastique).

Décourager le geste de tri est une erreur

En 2020, ce sont 3,7 millions de tonnes d’emballages ménagers qui ont été recyclés en France, grâce aux efforts de tri des Français et à la modernisation des usines de recyclage. Ce qui a permis d’économiser 1,6 million de tonnes de CO2. C’est donc un comble que se multiplient sur Twitter, en réaction à l’émission Cash Investigation, des messages du type « Vous m’avez convaincu, j’arrête de trier ».

Un effet de bord que l’équipe de Cash Investigation tente de réfréner, un peu tard :

Bonjour, non, n'arrêtez pas de trier vos déchets ! Cela permet de donner une nouvelle vie à certains emballages (comme la canette en métal ou la bouteille en plastique par exemple). Par ailleurs, nous aborderons cette question en fin d'émission @France2tv. — CASH INVESTIGATION (@cashinvestigati) November 11, 2021

Et qu’elle a largement provoqué en choisissant de présenter son émission en ces termes :