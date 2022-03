Les pénuries et les hausses de prix perturbent la filière étiquette

Les étiquettes ne font pas exception. À l’instar de toutes les autres filières de l’emballage, l’industrie qui regroupe ces transformateurs de matériaux, papier, plastique et leurs complexes, souffre des problèmes dus à deux années de pandémie, qui ont provoqué, d’une part, des pénuries sur certaines matières premières et, d’autre part, des hausses de prix. L’Union nationale des fabricants d’étiquettes adhésives (UNFEA), qui regroupe les industriels associés à ce secteur d’activité, a pris l’initiative d’alerter, le 24 février dernier, par courrier, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher en lui demandant de réunir les acteurs de la filière pour agir à court terme, mais aussi pour construire les solutions qui permettront d’éviter la prochaine crise. L’association professionnelle évoque dans un communiqué les tensions accrues, depuis 2021, sur les chaînes d’approvisionnement du polypropylène et du polyéthylène, du papier, de certains composants des adhésifs, tout ceci s’accompagnant de hausses de prix jamais connues jusqu’alors.

