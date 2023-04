Les pêcheurs à leurre biodégradable

La start-up française Carnadex conçoit et fabrique dans son atelier francilien des leurres souples pour la pêche aux carnassiers made in France. L'entreprise est née en 2021 de la volonté de son fondateur Lucas Demarest de répondre à la problématique de la pollution des eaux causée par la pêche de loisir. Carnadex a donc développé une technologie permettant de rendre les leurres de pêche biodégradables.

« Nous nous sommes aperçus que l’industrie des leurres est très polluante. En moyenne, un pêcheur perd au minimum un leurre par mois. Avec plus de trois millions de pêcheurs en France, c’est entre 200 000 et 300 000 tonnes de plastique issues des leurres perdus qui sont déversées dans nos fleuves et nos rivières chaque année », précise Lucas Demarest. Le leurre de Carnadex se dégrade dès 15 jours dans l’eau, grâce à la colonisation bactériologique.

Il est fabriqué grâce à un mélange de PVC souple additionné de différents composants (pigments, paillettes, sel et attractants comme l’essence naturelle d’anis ou de crabe par exemple). Ce mix est chauffé puis injecté dans des moules CNC en aluminium.

Carnadex a fait appel au laboratoire Wessling pour certifier le caractère biodégradable de ses leurres. Après six mois de collaboration, Wessling a conclu un taux de biodégradation supérieur à 90 % de masse en eau douce. Un dépôt de brevet est en cours.