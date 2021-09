Les Pays de la Loire couvent une industrie française des biotechs

15 jours gratuits et sans engagement

Le plan de relance gouvernemental soutient, dans le Grand Ouest, plus d’une dizaine de projets susceptibles de fixer sur ce territoire de futurs champions des biomédicaments. « Ce n’est pas tant une relocalisation que la création d’une nouvelle industrie qui se joue là », explique Florence Hallouin, directrice du pôle Atlanpole biotherapies, pôle de compétitivité qui regroupe 220 membres engagés sur les thérapies issues du vivant. « Dans ce domaine, le Grand Ouest est très bien placé », assure la dirigeante, qui rappelle que le territoire est dépourvu de « big pharmas ». La crise sanitaire a mis en exergue les capacités du territoire à se mobiliser sur les vaccins, avec Ose Immunotherapeutics et Valneva … Des projets qui ne sont pas au bout de leur processus réglementaire, et Valneva a subi un revers commercial majeur au Royaume-Uni.