Les Pays-Bas dominent l'Ukraine au terme d'un match fou

Il faut souvent un match référence pour lancer une grande compétition, c'est ce que nous ont proposé les Pays-Bas et l'Ukraine ce dimanche soir du côté d'Amsterdam. Les Néerlandais se sont fait peur mais se sont tout de même imposés 3-2 face à des Ukrainiens très coriaces. Le match s'est animé essentiellement au cours de la seconde période. Très en forme tout au long de la partie, Georginio Wijnaldum a ouvert le score à la 52e minute avant que Wout Weghorst double la mise à la 59e. Mais les hommes d'Andriy Chevtchenko ont réussi a revenir au score grâce à Yarmolenko (75e) puis Yaremchuk (79e). Au courage, les Pays-Bas sont parvenus à retrouver des forces et à reprendre l'avantage en fin de match avec un but signé Dumfries (85e). Cette victoire permet aux Oranges de prendre la 2e place du Groupe C.