Les Pays-Bas dominent l'Autriche et filent en 8e de finale

Les Pays-Bas ont composté leur billet pour les 8e de finale après avoir dominé l'Autriche 2-0 ce jeudi soir à Amsterdam. Les hommes de Frank de Boer ont signé une solide entame de match, des efforts récompensés par un but de Memphis Depay sur pénalty (11e). Les Oranges ont ensuite continué sur ce rythme en imposant une cadence très haute et un défi physique important aux Autrichiens. En seconde période, Denzel Dumfries (67e) y alla de son but après une belle preuve d'altruisme de Donyell Malen. Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin de la partie, les Pays-Bas signent donc une deuxième victoire en deux journées et valident leur qualification en 8e de finale. De son côté, l'Autriche devra obtenir au moins le nul face à l'Ukraine pour valider son ticket pour la suite du tournoi.