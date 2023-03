Les Pays-Bas décident de restreindre l’exportation de technologies de puces vers la Chine

Par la voix de sa ministre des Affaires étrangères et de la coopération pour le développement, Liesje Schreinemacher, le gouvernement néerlandais a annoncé, le 8 mars, son intention de durcir les restrictions d’exportation des équipements de production de semi-conducteurs. S’il ne mentionne aucun pays en particulier, son projet vise clairement la Chine.

« Les semi-conducteurs sont d'une grande importance stratégique pour les futures applications militaires et civiles, écrit la ministre dans sa lettre adressée à l’Assemblée nationale. Les Pays-Bas jouent un rôle important dans cette chaîne de valeur à l'échelle mondiale. Compte tenu des développements technologiques et du contexte géopolitique, le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il est nécessaire, pour la sécurité nationale et internationale, d'étendre le contrôle existant des exportations d'équipements de production de semi-conducteurs spécifiques. »

Rôle central des Pays-Bas

