Les patronats allemand, italien et français actent l’incohérence d’un marché unique européen de l’électricité

Les organisations patronales allemande, française et italienne, des trois pays représentant 50 % du PIB de l’Union, se sont retrouvées à Paris les 9 et 10 novembre pour définir ensemble les éléments clés d’une politique européenne favorable aux entreprises. Dans une déclaration commune, ils ont milité pour un soutien public aux investissements dans la transition énergétique, les industries du futur comme l’hydrogène ou celles engageant la souveraineté comme le cloud ou les semiconducteurs. Ils appellent aussi à un cadre réglementaire bancaire et assuranciel favorable au financement des entreprises et à l’innovation.