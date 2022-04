Les palettiseurs ne sont pas potentiellement dangereux

Les palettiseurs ? Des machines dangereuses avaient estimé des députés européens en déposant un amendement allant dans ce sens lors de la discussion de la directive Machines, en cours de révision à Bruxelles. L'amendement en question était très controversé. Il voulait inclure les palettiseurs, les dépalettiseurs et les banderoleuses de palettes dans l'annexe contenant la liste des machines potentiellement dangereuses.

Cette classification aurait obligé tous les fabricants à obtenir l'agrément préalable d'organismes de contrôle, avant de pouvoir mettre leurs machines sur le marché. Il a été finalement retiré à l’initiative de l’Unione costruttori italiani macchine automatiche (Ucima) qui regroupe les constructeurs italiens de machines d’emballage. L’association indique avoir contacté, par l’intermédiaire du patronat italien (Confindustria), tous les membres transalpins de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen pour leur faire part des inquiétudes de ses adhérents.

Absence de statistiques

En particulier, l'association s’appuyait sur l'absence totale de statistiques, de rapports ou de chiffres sur les blessures démontrant le caractère à haut risque de ces machines de fin de ligne pour en conclure que l’amendement était dépourvu de sens. Quelque 13000 machines auraient été concernées en Europe chaque année selon le centre de recherche Mecs-Ucima. Une grande partie de ces équipements sont fabriqués par des entreprises italiennes, qui représentent au moins 50 % des ventes totales à l'échelle européenne indique l’organisme.

« Nous saluons l'annonce du retrait de cet amendement, a commenté le président de l'Ucima, Matteo Gentili, cette victoire évite non seulement de nuire à la réputation des fabricants en raison de la désignation des palettiseurs, dépalettiseurs et banderoleuses de palettes en tant que produits mécaniques à haut risque, mais supprime également les coûts supplémentaires et les démarches administratives fastidieuses qui auraient été associées au lancement de ces machines sur le marché. » Cette décision bénéficie, bien sûr, à tous les autres constructeurs de machines de fin de ligne européens quelle que soit leur origine.