L'Usine Nouvelle. - Sur la couverture de votre livre "De notre monde emporté" paru aux éditions Le bruit du monde, il est mentionné "roman", mais le texte semble être écrit par quelqu'un qui connaît très bien ce milieu. Est-ce un récit autobiographique déguisé ou un travail de romancier qui s'est beaucoup documenté ?

Christian Astolfi : J'ai travaillé dans ce milieu, où j'ai été apprenti. Mon expérience m'a servi pour décrire les gestes des ouvriers, gestes que j'ai pour certains accomplis quotidiennement à une époque de ma vie. J'étais aux chantiers de Toulon, où on réparait les bateaux, alors que le roman se déroule à La Seyne-sur-Mer. J'ai préféré ce lieu parce que la ville, moins grande, est plus en osmose avec son industrie. La Seyne est plus concentrée, la place occupée autrefois par le chantier naval est relativement plus importante. C'était le premier employeur de la ville, il y avait beaucoup de fierté à y travailler. Imaginez, le chantier naval était là depuis plus d'un siècle. Il semblait éternel.

C'est votre quatrième roman. Comment est-il né ?

