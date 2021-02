Les Outre-mer hors-la-loi climatiques au moins jusqu’en 2035

Voilà un rapport, un peu caché, qu’il faudra bien avoir bien en tête lors des discussions parlementaires autour de la loi climat et résilience, mais aussi lors de l’élaboration de la première loi de cadrage énergétique de 2023. Fin 2020, l’Agence de la transition énergétique (Ademe) a publié la synthèse de son étude "Vers l’autonomie énergétique des ZNI". Par ZNI il faut comprendre « zones non interconnectées » au grand réseau électrique continental, c’est-à-dire Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Corse.