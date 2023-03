Les opérateurs satellitaires SES et Intelsat prêts à fusionner pour résister aux acteurs du newspace

L’opérateur luxembourgeois de satellites SES et son homologue américain Intelsat vont-ils fusionner ? Dans un communiqué laconique diffusé le 29 mars, la société SES indique : « en réaction à des rumeurs de marché, SES confirme que la société a engagé des discussions concernant un possible rapprochement avec Intelsat. A ce stade, il n’y a aucune certitude que la transaction se matérialise. Le conseil d’administration reste engagé à agir dans l’intérêt de SES et de ses actionnaires».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]