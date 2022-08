Les nouvelles règles de la CRE pour sauver 6 GW de projets renouvelables menacés par la crise

Ces projets-là ne pouvaient pas attendre la loi d’accélération des énergies renouvelables, qui doit être présentée en conseil des ministres mi-septembre. Quelques 6,1 gigawatts (GW) de projets photovoltaïques, éoliens, hydroélectriques et d'autoconsommation, en métropole et dans les zones non interconnectées, retenus lors des appels d’offres CRE 4 et PPE2, risquaient de rester dans les cartons faute de rentabilité pour cause d’inflation galopante faisant grimper le prix des équipements et des taux de financement.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]