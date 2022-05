PARIS/LONDRES (Reuters) - Mobilize, la nouvelle marque de services de mobilités et de données de Renault, vise une marge à deux chiffres d'ici à 2027, illustration du rôle qu'elle est appelée à jouer dans le redressement financier du groupe au losange.

Symbole du virage du constructeur vers les nouvelles activités liées à l'évolution des usages des véhicules et à leur électrification, Mobilize a présenté mardi son propre plan stratégique à moyen terme.

"La mission de Mobilize est d'être le pivot pour amener Renault Group vers les nouvelles mobilités et un moyen de se lancer dans des activités plus profitables, et donc de créer de la valeur", a déclaré le directeur général de Renault Luca de Meo au cours d'une conférence de presse digitale.

Renault a renoué l'an dernier avec son premier bénéfice en trois ans et vise cette année à l'échelle du groupe une marge opérationnelle de l'ordre de 3%.

Avec une palette de services de mobilité, de location, de recharge, de financement, d'assurance, de paiements, de maintenance et de reconditionnement, Mobilize doit aider le constructeur à s'affranchir des cycles industriels, particulièrement volatils aujourd'hui.

"Mobilize vend des services et non des véhicules, ce qui permet de générer des revenus récurrents et de réduire les coûts d'utilisation pour nos clients", a ajouté Clotilde Delbos, directrice générale de la marque, citée dans un communiqué. "Le véhicule devient une plateforme de services, permettant de multiplier par trois le chiffre d'affaires généré au cours de son cycle de vie."

Ancienne directrice financière de Renault, Clotilde Delbos se consacre désormais à plein temps à la dernière née des marques du constructeur. Celle-ci doit atteindre l'équilibre opérationnel dès 2025 et peser 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault en 2030.

Cette vocation de fournisseur de services justifie le choix de fabriquer l'ensemble de la gamme dédiée de Mobilize à l'étranger, a poursuivi Clotilde Delbos. Pour des raisons de coûts, la berline électrique Limo destinée aux opérateurs de taxi et de VTC est développée et assemblée en Chine. Les autres modèles - Duo, Bento et Hippo - conçus pour l'autopartage et la livraison du dernier kilomètre - seront disponibles entre 2023 et 2026.

Mobilize, dont la feuille de route est différente du projet de création par Renault d'une entité dédiée à la fabrication et à la vente de véhicules électriques basée en France, a également annoncé un renforcement de ses liens avec l'activité bancaire du groupe au losange, RCI Bank and Services, renommée pour l'occasion Mobilize Financial Services.

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey et Sophie Louet)