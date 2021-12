Les NFT font tourner la tête des géants du luxe

Gucci qui vend des baskets virtuelles, Givenchy et Guerlain qui lancent chacun un NFT au profit d’œuvres de charité et, plus récemment, Balenciaga qui crée une business unit spécialement dédié au metaverse… En 2021, les maisons de luxe se sont emballées pour les non-fungible token (NFT). Il faut dire que ces jetons numériques présentent de nombreux atouts pour ce secteur. Stockés sur la blockchain, ils sont uniques, irremplaçables, non-copiables et traçables. "Ils permettent d’avoir accès à une expérience ultra-personnalisée, associée à la rareté et à la discrétion… Autant de valeurs qui sont au cœur même du concept du luxe" observe Pierre Nicolas Hurstel, président d Arianee, une plateforme française d’émission de NFT pour le secteur du luxe et de la mode.