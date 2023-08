Les négociations commerciales rouvertes dès septembre pour les plus gros industriels de l'agro

Bilan des courses. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé ce 31 août, à l'occasion du JT de France 2, qu'un « accord avait été trouvé pour casser définitivement la spirale des prix alimentaires » entre industriels et distributeurs. Le gouvernement n'a eu de cesse ces derniers mois de mettre les acteurs autour de la table pour tempérer l'inflation en rayons, encore flashée à 12,7% sur un an par l'Insee en juillet, avec des résultats jusque-là décevants.

De 1 500 à 5 000 prix bloqués

« Il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs », a expliqué le ministre, distribuant les bons et les mauvais points entre ceux « qui ont joué le jeu comme les groupes Avril et Barilla » et les mauvais élèves « Nestlé, Pepsi Co, Unilever ». Premier volet de cet accord : industriels et distributeurs s'engagent à ce que les prix de 5 000 produits ne montent plus. Les prix seront donc au pire stables, au mieux à la baisse.

Un chiffre à mettre en balance avec les quelque 40 000 références que peuvent abriter les hypermarchés, comme le rappelle la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), mais en progression par rapport aux « 1 500 » références, dixit Bruno Le Maire, jusqu'ici dans ce cas de figure, sous l'effet notamment des paniers anti-inflation. La DGCCRF sera chargée de veiller au grain.

Deuxième point, les supermarchés sont désormais tenus de répercuter immédiatement les baisses aux consommateurs, sous peine là aussi de sanctions. « Par exemple, quand le prix du litre d’huile Lesieur avait baissé de 70 centimes, cela a mis trois mois à être répercuté dans les rayons », a cité Bruno Le Maire.

Chasse « aux pratiques trompeuses »

Autre point très attendu, les négociations commerciales annuelles vont rouvrir plus tôt entre les 75 plus grands industriels de l'agro et les distributeurs. Le but est que ces dernières soient bouclées en janvier, afin, comme l'espère le gouvernement, que la baisse soit étendue à un maximum de produits. Ces dernières ont traditionnellement lieux entre le 1er décembre et le 1er mars, mais nombre de contrats sont bouclés dans la dernière ligne droite des négociations. « Nous adopteront un texte de loi qui gravera dans le marbre l’anticipation de ces négociations commerciales », a détaille le ministre, en précisant que cette anticipation était exceptionnelle.

Last but not least, la chasse « aux pratiques trompeuses » est lancée. Là aussi, le ministre de l'Economie n'a pas hésité à nommer des marques, notamment Kiri dont les portions « sont passées de 15g à 14g ». « Nous lutterons contre ces pratiques abusives pour le consommateur, il y aura obligation pour les industriels de mentionner quand le produit a changé ». La rentrée s'annonce ainsi plus que mouvementée entre le gouvernement et la filière agroindustrielle.