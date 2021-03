Les négociations avec l'UE sur EDF doivent aboutir vite, dit Pompili

"On continue à travailler à obtenir un accord", a dit la ministre de la Transition écologique au cours d'une conférence de presse. "Il faut qu’on aboutisse vite si on veut que la réforme soit mise en oeuvre avant la prochaine élection présidentielle."

Reuters a rapporté mercredi que les négociations entre Paris et Bruxelles sur le sujet avaient progressé et entraient dans leur phase finale, avec une possible conclusion à la fin du mois de mars.

(Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)