« Les NBT permettent une accélération de la sélection végétale », assure Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture

Pour Julien de Denormandie, ministre de l'Agriculture, la recherche variétale permettrait de répondre aux défis les plus complexes, comme le stress hydrique des plantes et des forêts.

L'Usine Nouvelle : Où en est-on de la sortie du glyphosate ?

Julien Denormandie : À l’heure actuelle, une exploitation sur trois est déjà sortie du glyphosate et une sur trois a entamé sa transition. Cela signifie que, contrairement à ce que certains disent, le changement est déjà là. Au-delà de cet herbicide, si l’on considère les produits les plus dangereux, dits CMR1 et 2, leurs ventes ont chuté respectivement de 60 et 40 % entre 2018 et 2019.

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

