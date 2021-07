Les moteurs thermiques et hybrides chassés dès 2035? Ce que prépare l’Europe pour l'automobile

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CC PIxabay/andreas160578 Les rumeurs vont bon train sur une éventuelle fin des moteurs thermiques en Europe dès 2035.

Nouveau séisme à venir dans le secteur automobile. Mercredi 14 juillet, la Commission européenne doit dévoiler le très attendu paquet législatif "Fit for 55", un ensemble de propositions destinées à tenir les objectifs climatiques de l’Europe. Les normes d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et les vans vont très probablement faire partie des sujets abordés. L’exécutif européen pourrait suggérer de resserrer cette réglementation afin de bannir les moteurs thermiques du Vieux Continent... Dès 2035.

Plus d’illusion sur les moteurs thermiques

Rien n’est officiel pour l’instant. Et les propositions de la Commission européenne devront être discutées. "Le paquet ‘Fit for 55’ fera à n'en pas douter l'objet de nombreux échanges et négociations entre le Conseil et le Parlement européen", fait remarquer la Fondation Robert Schuman, en rappelant les désaccords des pays européens sur la transition énergétique.

