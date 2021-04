Les moteurs électriques sont partout... Mais qui les fabrique ?

Les moteurs électriques sont partout. Au quotidien, ils actionnent le compresseur de votre machine à expressos, les roues de votre vélo électrique. Ils ventilent l’air de votre maison et refroidissent vos appareils électroniques. Sans eux, pas de pompes, de machines-outils, d’ascenseurs, de robots et ni de convoyeurs dans les usines. De plus en plus nombreux – 8 milliards en Europe, engloutissant la moitié des électrons du continent –, ils reposent sur un principe qui a peu évolué : créer du mouvement à partir de courant électrique, avec deux disques imbriqués dans une carcasse métallique, un rotor tournant qui cherche à suivre le champ électromagnétique généré par un stator fixe, dans lequel circule l’électricité. Mais ils sont déclinés dans des puissances, des architectures et des technologies variées, avec des usages innombrables.

Les petits moteurs et les machines industrielles standard sont majoritairement produits en grande série en Asie et en Europe de l’Est. Mais l’hyperfragmentation du marché et son élargissement laissent une chance aux fabricants installés en France, où le seul marché du moteur industriel représente 300 millions d’euros par an, estime le Gimelec.

