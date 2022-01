Les "minutes" de la BCE révèlent des divisions sur les prévisions d'inflation

© KAI PFAFFENBACH Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont observé lors de leur réunion de décembre un risque que l'inflation se maintienne au-delà de leur objectif et ont fait valoir que la banque centrale devait être ouverte à un resserrement aussi bien qu'à un assouplissement de sa politique monétaire, selon un compte rendu publié jeudi. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

Le mois dernier, l'institution de Francfort a décidé de mettre fin en mars aux achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du Plan d'urgence face la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020, tout en doublant temporairement les achats du dispositif APP, plus ancien, afin d'assurer une transition en douceur.

La BCE estime que l'inflation, qui a atteint un record à 5% sur un an en décembre dans la zone euro, devrait refluer sous son objectif de 2% d'ici la fin de l'année.

La décision n'a cependant pas été unanime et les "minutes" de la réunion du 16 décembre revèlent de profondes divisions sur les perspectives d'inflation, qui pourraient selon plusieurs participants sous-estimer le risque d'un maintien de la hausse des prix à plus de 2% par an.

"Il a été mis en garde qu'un scénario d'inflation 'plus élevée plus longtemps' ne pouvait être exclu", indique le compte-rendu de la réunion de la BCE.

